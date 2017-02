Dues tasses

Àngel Masnou Estragues Sant Hilari Sacalm

L´article de l´Albert Soler del dia 27/01/2017 és un exercici de maldat i no d´opinió, fent servir una mentida de la qual per a més inri ens avisa que pel sol fet de no ser desmentida es converteix en vàlida, i això és un insult.

Passem de ser columnista a ser calumnista, ja és trist haver de recórrer a la provocació gratuïta i a la mentida per saber que algú et llegeix. L´ofici d´escriure al diari ha de tenir prou respecte al lector per tal que el que es diu estigui contrastat i sigui verídic i si no demanar perdó. Quant a les provocacions de mal gust en què ets un expert com la de «posar un xarnego a taula» (sic) i d´altres proposo dues solucions, deixar de llegir-te o tirar de la cadena. Almenys altres provocadors com l´Albert Boadella creen anticossos amb les burrades que diu, les teves en canvi només creen rebuig i menyspreu. Traspuen una persona amargada, que es creu diferent i superior als altres ( «jo no he donat mai ni un euro a la marató», «jo, a pesar que m´hi han convidat no aniré mai a menjar a Can Roca»...) (sic). Bé, també tens amics, com els de la pàgina Dolça Catalunya, afins a Societat Civil Catalana. T´adoren. Ferum.



Indignació amb l´Ajuntament de Calonge

Jordi Parella Vila GIRONA

Fa uns trenta anys que estiuejo a Sant Antoni de Calonge. Actualment hi tinc un petit apartament al carrer Llescadors. Aquest estiu passat, concretament el dia 16 d´agost, passejant la meva gossa, de raça petita (rata de Praga), pel carreró que hi ha entre els números 7 i 9 del carrer Llescadors en direcció a la riera, en fregar amb la corretja, es va tombar una pilona d´uns 60 cm d´alçada que algú devia arrancar, possiblement per accedir-hi amb el vehicle, i que estava posada sense cap mena de fixació. La pilona va trencar la pota a la meva gossa. Vaig trucar a la Policia Municipal per deixar-ne constància, i em van dir que en aquell moment no em podien atendre i que em trucarien de seguida. Ningú em va trucar. L´endemà vaig tornar a trucar i llavors sí que en van prendre nota. La meva gossa va haver de ser operada d´urgència perquè la pota estava molt mal trencada.

Vaig fer una instància a l´Ajuntament per tal que es fessin responsables dels 1.000 € aproximats a què havien pujat les despeses veterinàries, adjuntant unes fotos de la pilona. Em van contestar que m´admetien la meva petició i que l´estudiarien. Em van demanar tota una sèrie de documentació, acreditació de propietat de l´animal, factures amb el justificant de pagament, etc. Em van convidar, passats uns dies, inclús a anar a l´Ajuntament a revisar l´expedient.

La sorpresa va ser, que passades unes setmanes, em van contestar que no se´n feien responsables perquè no quedava provat que la pilona trenqués la pota a la meva gossa.

A Josep López de Lerma

Francesc A. Picas La Jonquera

Llegeixo setmanalment les seves opinions al Diari de Girona. El conec d´anys, com a expert polític de l´època brillant de Convergència. Quan vostè comenta la política de la Catalunya actual, m´esglaio quan la qualifica de «rauxa, bogeria, estupidesa» i tracta d´ignorant i de nen entremaliat el nostre president Puigdemont.

Perdoni una pregunta: si per un miracle de Santa Rita, patrona dels impossibles, Catalunya pogués ser un estat independent, a quina banda es posaria vostè? Dels que defensen una Catalunya unida amb Espanya, o dels que volen una Catalunya independent?

Deixant a part la política d´avui, vostè què opina? Catalunya té dret a aspirar a la independència? Sí o no?