Un altre any, i aquesta és ja la 58a jornada, Mans Unides convoca demà divendres el dia del dejuni voluntari, per tal de sensibilitzar la nostra societat del greu problema de la fam en el nostre món. I és que, malgrat que l'article 25 dels Drets Humans, de 1948 i l'article 11.2 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics defensen el dret a l'alimentació, aquest dret es troba constantment vulnerat, ja que, segons dades de la FAO, 795 milions de persones pateixen fam, i cada dia moren de gana 25.000 persones.

Amb el lema: «El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa», Mans Unides ens urgeix al compromís, per tal d'aconseguir un model global de producció i de consum sostenible i així, contribuir a la lluita contra la fam.

En aquest any 2017, Mans Unides ens crida a fer realitat un triple compromís. En primer lloc hi ha el compromís amb una concepció dels aliments com a consum humà, és a dir, com a menjar per a les persones i no com a especulació i negoci. I és que molts aliments s'han convertit en un actiu financer més, amb el qual els inversors poden especular, ja que els preus dels aliments van créixer un 83% entre 2005 i 2008. Per altra part, se sap que entre gener de 2005 i juny de 2008, els preus del blat de moro pràcticament es van triplicar, els del blat van augmentar un 127% i els de l'arròs, un 170%. I és que el mercat financer impedeix l'accés als aliments a milions de persones.

Per això el papa Francesc ha denunciat l'escàndol que suposa que «els poders econòmics continuen justificant l'actual sistema mundial, en el qual hi ha una especulació que tendeix a ignorar els efectes sobre la dignitat humana i el medi ambient». El papa veu clarament que «la degradació ambiental i la degradació humana i ètica estan íntimament unides» (Laudato si núm. 55-56).

El segon compromís que Mans Unides ens demana és el d'una producció sostenible, lluitant contra la desforestació, l'erosió de la terra, l'emissió de Gasos d'Efecte Hivernacle, l'acaparament de terres, la destrucció de la biodiversitat o la contaminació de rius i terres per l'ús de productes químics.

El tercer compromís de Mans Unides en aquest 2017, és el de l'aprofitament de la producció i la reducció de la pèrdua i el malbaratament dels aliments. Per això Mans Unides ens crida a aprofitar i a reciclar els aliments, ja que, incomprensiblement, una tercera part del menjar acaba llançant-se. Segons dades de Mans Unides, cada any acaben a les escombraries, 1300 tones d'aliments, el que suposa una tercera part de la producció total.

Mans Unides, una organització de l'Església Catòlica que va nàixer el 1959, té per missió estatutària la lluita contra la fam i les causes que la provoquen. Per això tots estem cridats a unir-nos a aquesta campanya en solidaritat amb els qui passen fam, contribuint, en la mesura de les nostres possibilitats, a ajudar a pal·liar aquest greu flagell que continua matant milers de persones. A més de solidaritzar-nos amb els qui passen fam, la nostra tasca és, també, denunciar la injustícia i l'escàndol que suposa que, en ple segle XXI, la gent continuï morint de gana.