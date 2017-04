Bars socials i musicals

El bar com a espai de socialització té una antiquíssima tradició que va des de la taverna romana a l'hostal medieval, passant pels cafès de tertúlia literària del segle XX, mitificats a l'assaig La idea d'Europa, de George Steiner. L'escriptor i pensador francès alerta al llibre del perill d'extinció d'aquest espai social que és el bar, geografia imprescindible de la creativitat, amenaçat per l'espècie McDonald's i altres depredadors de la família de les franquícies. Cal aplaudir la ideia llançada fa uns dies pel regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, de promoure una normativa que afavoreixi els concerts de música en viu als bars, fent compatible l'espectacle amb el descans veïnal, regulant els horaris. Cal també dir, en honor a la veritat, que el regidor de la CUP Lluc Salellas s'ha sentit políticament espoliat i ha escrit una reflexió a internet on recorda que els programes electorals de la CUP de 2011 i 2015 ja incloïen la proposta. Salellas lamenta que CiU, a l'equip de govern, hagués rebutjat abans parlar d'una proposta que ara defensa com a pròpia. En fi, lluny de pretendre eternitzar el debat polític, el millor que podria passar als ciutadans amics de la música i les arts és que els polítics s'entenguin ara que sembla que tots volen el mateix. Perquè la creativitat aflori en aquests escenaris que defensa Steiner.