M´hi conformo

Televisió a la carta, ràdio a la carta, cinema a la carta ... Realitat a la carta també, ja era hora. Posem que vostè necessita creure que el Govern va amenaçar de sembrar de morts carrers de Barcelona si no cessava el moviment secessionista. Doncs prem un botó del seu telèfon mòbil i aquí té servida la seva realitat, que pot consumir sol o en companyia d'altres. ¿Vostè necessita que Puigdemont sigui un exiliat i no un fugit? Cap problema: premi la tecla corresponent i ja el té convertit en allò que els seus sentiments li demanaven a crits. Si vostè desitja que Espanya segueixi sent, tants anys després, una dictadura franquista, en qüestió de segons trobarà aquesta garantia en la pantalla del seu trasto.

De totes les prestacions proporcionades pel telèfon intel·ligent, on les xarxes socials treballen, com els alts forns, 24 hores al dia, 365 dies a l'any, aquesta és potser la que més esperàvem: la que ens donés la raó. El mòbil és fonamentalment un artefacte de donar la raó. Ara mateix soc al metro, entre Alonso Martínez i Chueca, on els viatgers, gairebé sense excepció, tenen posada la mirada en una pantalla que sostenen entre mans i la llum evoca la d'unes d'aquestes boles màgiques de vidre. Hi haurà qui es trobi intercanviant missatges d'amor o de llàstima, potser enviant sol·licituds de feina, no ho poso en dubte, però la majoria està buscant un tuit o una notícia que li doni la raó, encara que sigui falsa, ja no hi ha manera de distingir el cert de l'imaginari.

Vull que aquell personatge sigui un fill de gossa, demanes, ple d'odi, al teu aparell. A l'instant, apareix un saberut article que ho demostra. Vull que l'Holocaust jueu no hagi existit. Aquí el tens, en 140 caràcters. Les notícies a la carta redueixen l'ansietat més que un fàrmac, encara que els seus efectes secundaris, socialment parlant i a la llarga, resultin perniciosos. Però qui pensa en el futur. El que li falta al telèfon és una aplicació que a la pregunta de qui és el més bell dels usuaris d'internet respongui que tu. No sé si hi ha cap enginyer capaç de crear-la, però mentre la xarxa pugui continuar assegurant-me que tots els altres són lletjos, m'hi conformo.