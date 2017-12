La UdG obre una nova etapa

Quim Salvi s´ha convertit en el cinquè rector de la UdG, amb la qual cosa succeeix Pep Nadal, Joan Batlle, Anna Maria Geli i Sergi Bonet. I ho ha aconseguit amb un resultar clar: un 57,19% del vot ponderat, quasi quinze punts més que el seu adversari. Bonet, catedràtic de llarga experiència en la gestió universitària, no ha comptat amb l´aval de la UdG per a un segon mandat després d´haver aconseguit fa quatre anys la victòria més aclaparadora en unes eleccions al rectorat: un 70,17% dels vots. De fet, aquesta és la tercera derrota que pateix Bonet. Abans havia perdut enfront de Joan Batlle i Anna Maria Geli. En una votació d´una comunitat tan gran, tan complexa i tan diversa com la universitat influeixen molts factors, i a vegades petits detalls, però és evident que han confluït una gestió de Bonet que no deu haver estat prou satisfactòria i una candidatura potent i ben treballada per part de l´aspirant, en aquest cas Quim Salvi, el qual presenta una sòlida experiència de gestió a la UdG: va formar part de l´equip de govern del rector Joan Batlle (2002-05) i ha dirigit durant sis anys l´Escola Tècnica Superior. Com dèiem la setmana passada, guanyés qui guanyés la Universitat de Girona quedava en bones mans.

Els electors, que han votat massivament, en el que ha sigut un rècord de participació a tot Espanya, han optat pel canvi, per la renovació i per obrir una nova etapa a la UdG en aquests temps convulsos, de constants transformacions i d´incerteses en el món universitari amb la sempre discutida falta de finançament adequat. Quim Salvi, que presentava un programa innovador i ambiciós, ha anunciat l´elaboració d´un pla estratègic per «deixar enrere els primers 25 anys d´UdG» amb la mirada posada en el futur. Una mica en línia amb aquella expressió tan coneguda de conèixer què vol ser la UdG de gran: «Hem de saber què volem ser l´any 2030 o l´any 2050», declarava fa unas dies en una entrevista al Diari de Girona. Amatents estem, perquè el centre universitari és un actiu bàsic en l´economia, la formació i el coneixement de les comarques gironines. El seu funcionament, qualitat i visió de futur és una obra que no ha de recaure només als seus gestors, sinó que ens correspon a tots els gironins. És el major centre formació que tenim. I hem de ser exigents i receptors alhora. Proposa, entre altres coses, crear un fons d´acció social propi de la UdG, consolidar un model d´èxit en àmbit internacional, resoldre l´allotjament dels estudiants amb la idea de construir alguna residència. I també haurà d´afrontar el futur d´un Parc Científic que està a l´aire. En qualsevol cas, Quim Salvi accedeix al rectorat amb un aval electoral inqüestionable que el legitima plenament per dur a terme les reformes i propostes que ha presentat en el seu complet programa electoral.