Nevada des de Brussel·les

Haurà de tornar nevar a Catalunya. Una nevada com la de 2001. Perquè recordem què passa quan s´atrapa el president ballant en una discoteca d´Andorra. O una pedregada com la del juny passat que va col·lapsar Girona i en què l'alcaldessa va mantenir a l´agenda en un acte per la independència a Barcelona. Perquè ja se sap que es pot ser president des de Brussel·les però no des de la presó. I patir una zona catastròfica sense fer-se´n responsable? El cap dels bombers de Figueres que va ser suspès de sou i feina per no ser al seu lloc de feina durant la nevada de 2010 deu estar al·lucinant en colors en escoltar algú que vol presidir un país via Twitter. L'exconseller Joan Saura es deu estar fregant els ulls en veure com els que l'acusaven d'irresponsable ara busquen milers de fórmules per ser invisibles a la llei i als ciutadans. Si tota aquesta «astúcia» la dediquéssim a solucionar els problemes de la sanitat catalana, de les escoles en barracons, dels professionals mal pagats, de la seguretat a les carreteres, dels recursos per les emergències, entendria que algú pogués plantejar-se governar des de la distància. Però a qui reclamem si aquells que ens governen no tenen cap voluntat d'assumir cap responsabilitat? A qui fem responsable del desgavell que viu Catalunya si uns volen decidir des de Brussel·les i altres des de Madrid? Estem atrapats enmig d'una catàstrofe i ens volen governar per internet. Bona sort i que passi el ruixat, no?