Criminalitzar les opinions

Un jove de 24 anys ha estat condemnat a pagar 480 euros de multa per un delicte contra els sentiments religiosos després de compartir a Instagram un fotomuntatge del Crist de l'Amargura. El seu delicte és haver substituït la cara de Crist per la seva. És una més de les resolucions o denúncies que últimament han proliferat contra les opinions i expressions d'actors, pallassos o músics. De què serveix la llibertat d'expressió si només val per opinar en la línia que és acceptada per una majoria? Benvingudes siguin les expressions que ens molesten, ens xoquen o ens inquieten. Sumar opinions sempre és bo perquè contribueix a enriquir el debat, encara que les idees que s'expressin ens puguin repugnar. I això val tant per a governs que en virtut de la llei mordassa limiten les llibertats públiques com per als comuns que fa uns mesos pretenien impulsar una iniciativa legislativa que establís multes quan, tot i no haver-hi delicte, s'expresessin opinions ofensives cap a un determinat col·lectiu. A les facultats de Dret ensenyen que el dret penal només s'ha d'aplicar com a última ratio, i no crec que la caricatura, el menyspreu o la ridiculització d'un col·lectiu o confessió religiosa s'hagi de considerar delicte. Malauradament no sembla que pensin així molts fiscals i jutges.