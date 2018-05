Girona viu un nou temps de flors

Durant nou dies Girona viurà amb intensitat una nova edició de l´exposició de flors. La mostra batejada en els últims anys com a Temps de Flors s´ha convertit en un referent per als visitants i un gran aparador i atractiu turístic més enllà de les nostres fronteres. Temps de Flors és l´ocasió perfecta per contemplar la riquesa monumental de la ciutat i descobrir indrets fins i tot moltes vegades desconeguts per a la immesa majoria de gironins. Tota la ciutat s´implica de forma important en aquest esdeveniment que té, en una de les seves particularitats més destacades, el fet que es fa des del voluntariat. Molts espais s´ornamenten amb la participació dels voluntaris i particulars. A banda de les brigades municipals hi intervenen fins a 1.000 voluntaris. La també implicació màxima de la ciutadania es tradueix en qel fet que 46 restaurants fan aquests dies plats especials amb menús basats en les flors i 82 establiments comercials participen en el concurs d´aparadors. Els visitants, però, busquen majoritàriament flors i plantes. Durant els últims anys s´ha repetit constantment el debat sobre la poca presència o no de flors en alguns muntatges. Aquest any Temps de Flors té 203 projectes distribuïts en 157 espais. La mateixa regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l´Ajuntament, Glòria Plana, afirmava fa uns dies que aquest any hi haurà flors. De fet, va remarcar que en 23 muntatges hi haurà almenys mil flors. És una forma implícita de corregir alguns errors d´anteriors edicions, quan els mateixos visitants van percebre que hi havia poques flors i molt muntatge artístic. Rectificar sempre és bo i més quan es tracta de posar la ciutat en un aparador turístic. Tot i que l´Ajuntament defensa que Temps de Flors és parlar d´art també és cert que el que busquen majoritàriament els visitants és veure els ornaments florals. Aquest any les principals novetats que es poden visitar des d´ahir i fins al proper diumenge dia 20 són els jardins del Campaner i també els jardins de la Devesa que, per primer cop, s´incorporen a l´itinerari. Com sempre, el punt neuràlgic serà la Catedral, el passeig Arqueològic i els voltants de la muralla però Temps de Flors és una excel·lent oportunitat per passejar i contemplar racons de la ciutat que fins i tot la resta de l´any passen desapercebuts a les nostres mirades. Durant aquests dies la mostra es complementa amb diverses activitats com el festival A Cappella, menús gastronòmics i concerts. Tot plegat, fa que Girona sigui una vegada més un punt d´atracció turística de primer ordre.