La prioritat són els veïns?

Assegura l'alcaldessa de Girona a propòsit de Temps de Flors que no volen creixements exponencials perquè hi hauria el risc de morir d'èxit. «Hem de procurar no expulsar els ciutadans, perquè la nostra prioritat són els veïns», va afirmar Marta Madrenas. Com a habitant del Barri Vell celebro aquesta afirmació, tot i que jo i molts dels meus veïns tenim una percepció molt diferent. Ens agrada presumir de ciutat i la mostra floral la fa lluir, però no hem d'obviar que la normalitat dels que viuen al barri es veu molt alterada.

Tampoc crec que els veïns es tinguin en compte quan parlem de temes com els pisos turístics. És un fenomen que inquieta perquè la proliferació d'aquest tipus d'allotjament ha provocat un increment dels preus d'arrendament. En tres anys i mig, el nombre d'habitatges de lloguer turístic s'ha multiplicat per sis; en el darrer any ha crescut un 50%. Mentre a moltes ciutats han aprovat ordenances per regular aquesta activitat, a Girona segueix la barra lliure. Fa mesos que estem pendents d'un pla estratègic de turisme que ens han promès que donaria respostes a la problemàtica, però de moment no hi ha data per fer-lo públic. La situació actual beneficia només uns pocs (empresaris i alguns propietaris) i perjudica una majoria. La prioritat són realment els veïns?