Dia Mundial sense Tabac 2018

fernando guerrero barrio girona

Un altre any més el 31 de maig es celebra el Dia Mundial sense Tabac, un dia molt especial dirigit a tots els fumadors i fumadores per fer-los reflexionar sobre aquest hàbit maleït que és el tabac, i que cada any es cobra la vida de més de seixanta mil persones a Espanya, i és que, com bé es mostra en els paquets, el tabac «mata». El tabac està compost per més de quatre mil productes tòxics que ens poden provocar algun tipus de càncer amb conseqüències negatives per a la salut, inclosa la mort. Un 28% d´espanyols encara fuma, per tant l´Estat està per sobre de la mitjana europea, encara que molts ho han deixat cal seguir intentant-ho amb els que segueixen fumant.

Aquests són alguns dels tipus de càncer més habituals: càncer de boca, pulmó, faringe, laringe, esòfag, estómac, pàncrees, cèrvix, ronyons, uretra, bufeta, leucèmia mieloide aguda, bronquitis crònica i emfisema pulmonar. Són moltes les possibilitats veient els diferents tipus de càncer de contraure la malaltia, i és per això que cal educar els nostres fills i per què no als seus pares, sobre les conseqüències negatives del tabac per a la nostra salut, i faig èmfasi en aquells pares i mares que fumen en presència dels seus fills i durant l´embaràs, pel que els seus fills tenen moltes possibilitats de patir asma, pèrdua de pes o deformacions.

Jo recomano informar-se bé i deixar el tabac «JA», la salut està per sobre de l´oci i la diversió. Gràcies per no fumar i enhorabona als que ho han deixat.



Resposta a

Mateu Frigoler

cecÍlia termens canet manresa

Benvolgut Mateu Frigoler: Li recomano documentar-se a­bans­ d´escriure cartes al director com la seva publicada el dia 29. Les motos que van passar per Canet d´Adri eren participants de la Rider1000, una prova NO competitiva que proposa fer 1.000 km per Catalunya i té per finalitat donar a conèixer els racons més bonics i apartats del nostre país.

A Catalunya, de moment, tenim la llibertat de circular per carreteres obertes que figuren en els mapes sense haver de demanar permís a ningú. Miri la pàgina web Rider1000 i veurà la filosofia de l´esdeveniment, comprovarà com també hi participen els Mossos donant cursets de seguretat vial, si els de la seva zona no ho sabien es perquè no era una prova que necessités cap permís especial.

A més no van ser 5.000 motos, eren 25.00 inscrits en les tres modalitats de 1.000 km, 500 km i 300 km, de les quals van passar unes 2000 pel seu poble i, com vostè diu, de 10 del matí a 6 de la tarda, unes hores ben normals i esglaonades. Naturalment en aquests 1.000 km van passar per infinitat de pobles i petits racons que van acollir amb gran alegria un esdeveniment tan singular. Jo, una motorista de 68 anys, formo part de la que vostè diu «banda de miserables» i «manada de pertorbadors», vaig col·laborar en una «moguda infernal» per donar a conèixer el nostre bonic país a gent de tot Catalunya i països com França, Itàlia, Alemanya, Suïssa, Àustria, l´Argentina i fins i tot Nova Zelanda.

Al nostre País es fan infinitat de festes i manifestacions que concentren milers de persones, els motoristes també tenim el dret de fer les nostres festes cíviques i participatives. Siguem tots més tolerants i deixi el 155 per als polítics, que ja tenim prou pena per barrejar-ho tot. Deixi´ns almenys fruir de la nostra afició.



Jo el duria,

per ells

Xavier Serra Besalú girona

Si fiquessin a la presó, per les seves idees, creences o manera de ser, allunyant-los dels seus fills i família, el Sr. García o la Sra. Arrimadas, encara que jo rebutgi la seva ideologia per diferents i greus raons, sí duria un llaç groc. Per ells. La injustícia ha de ser evidenciada, i privar algú de llibertat i d´altres drets, per les seves conviccions, és una acció totalitària i inhumana. Molts filòsofs, com el mateix Hume quan es refereix al «sentiment d´humanitat», o Tomàs d´Aquino en la seva Summa teològica, II-IIa, ho expressen raonadament.

Per això, contra l´«a por ellos» que alguns defensen, jo dic «per a ells»: llaç groc no és «partit», és humanitat.