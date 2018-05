Els noms del porc

Estic cansat dels insults que polítics, hooligans i desvagats llancen a Quim Torra. Va fer unes piulades desafortunades, sí, però ja va demanar disculpes. Malgrat això, dia rere dia, alguns continuen volent fent-lo passar pel Dr. Goebbels o per un clon català de Le Pen, una aberració que no es correspon gens amb la realitat.

Des del socialisme s´han especialitzat a difondre aquest estereotip. Dies enrere, Pedro Sánchez només obria la boca per dir-li que era racista. I diumenge passat, José Zaragoza l´acusava d´haver citat Pétain, quan, en realitat, estava citant Màrius Tor­res.

Un altre: Alfonso Guerra. Ahir va etzibar al president que era un nazi. Astorat, Torra li va fer arribar de seguida un dels llibres que ha editat: Contes negres vora el Danubi, de Roc Llop i Convalia. Llop era poeta, mestre i anarquista, i s´havia passat quatre anys tancat al camp de Mauthausen. Un supremacista xenòfob hauria publicat aquest volum? De debò?

Si donem una ullada als autors que Torra ha repescat des de la seva editorial, A Contra Vent, veurem que no lliguen gaire amb les acusacions que rep. Gràcies a la seva feina, hem pogut redescobrir obres de Francesc Madrid, Àngel Ferran, Jaume Passarell, Domènec de Bellmunt, Pere Calders, Antoni Rovira i Virgili, Màrius Torres o Carles Sindreu. I els ha publicat, partint de la premissa, avui encara falsa, que som una cultura europea de ple dret i normalitzada.

Jo no puc preveure si Quim Torra serà un bon o un mal president, però, des d´aquí, li desitjo molta sort i molts encerts. I li agraeixo, sobretot, la valentia d´haver recuperat tots aquests noms.