Objectius de Desenvolupament Sostenible: Compromís real

En 2015 els líders mundials es van reunir en la seu de Nacions Unides per a acordar uns objectius que serviren per a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat de la humanitat. Eixe va ser l'origen de l'Agenda de Desenvolupament Sostenible fins el 2030 per a transformar el nostre món, que implicava a tot tipus d'agents per al canvi: governs, empreses, societat civil i persones individuals.

Ja han passat tres anys des de l'apuntalament d'eixe pla universal i algunes empreses han començat amb ímpetu a posar en marxa les mesures que consideren, estan en les seues mans. Un compromís els resultats del qual es preveu que siguen visibles molt abans de la data assenyalada

L'aigua, un ben que no sempre és abundant, es postula com un dels factors clau per a aconseguir l'èxit en el camí cap al desenvolupament sostenible. Perquè s'imaginen com seria l'existència en la Terra sense un proveïment de garanties o sense una adequada gestió de l'aigua residual?

En este sentit, durant l'any 2018, Aqualia, una de les empreses més importants del Món en la gestió de servicis hídrics, seguirà responent les necessitats en tots els usos del cicle de l'aigua: agrícola, humà i industrial i es compromet de manera real amb dotze dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a través de dades concretes i dels testimoniatges de professionals i responsables de diferents àrees d'activitat de la mateixa empresa. Com apunta Félix Parra, director general d'Aqualia: "estem orgullosos de treballar en el cicle de l'aigua i contribuir al desenvolupament dels éssers humans de la mà de les Administracions".

Per a tot açò, Aqualia ha llançat una campanya informativa entorn de la web www.compromisoreal.com en la qual arreplegarà una selecció dels impactes socioeconòmics de la companyia i la seua contribució a 12 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.

Fets i no paraules: