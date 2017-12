La grip, a punt d'entrar en fase epidèmica

La grip entrarà en fase d'epidèmia les properes setmanes. Segons recull segons el Pla de vigilància de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC) de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), a la setmana 50 de l'any s'han registrat 97,6 casos per cada 100.000 habitants, i per tant, encara no s'arriba als 109,4 casos que marquen el llindar epidèmic d'aquesta setmana. La població infantil, en canvi, si que ha superat aquest llindar en registrar-se 169 casos en la població menor de 4 anys, per cada 100.000 habitants, i els 139, pel grup d'entre 5 i 14 anys. La incidència de la grip a Catalunya doncs va lleugerament més lenta que a l'estat espanyol on per segona setmana s'ha superat el nivell d'epidèmia.

Durant la darrera setmana, s'han registrat 6 ingressos hospitalaris de casos greus per virus de la grip en els hospitals de la xarxa sentinella. Des de la setmana 40, se n'han produït un total de 52, d'ingressos greus, mentre que durant les mateixes setmanes se n'han hospitalitzat 25 casos més,

Segons les dades de Salut Pública, la taxa global a l'Estat és de 119,2 casos per 100.000 habitants, i es troba per tant, en fase d'ascens de l'ona epidèmica de grip de la temporada 2017-2018.

El Pla de vigilància de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC) de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) recull dades de 60 metges sentinella ubicats en 43 centres d'atenció primària distribuïts per diverses comarques i amb una cobertura de l'1,03% de la població de Catalunya.