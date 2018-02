El frau del peix al restaurants

Segons un estudi realitzat per una consultora del País Basc, La meitat dels 204 restaurants analitzats a Espanya serveix plats de peix que no es corresponen amb el que indica el menú. Segons l'estudi, les diferències més grans s'han detectat en espècies com el mer, peix mantega, caçó, llenguado, lluç i tonyina vermella.

Per dur a terme l'estudi, el més gran d'aquestes característiques realitzat fins a la data al conjunt de l'Estat, s'han pres més de 300 mostres de 204 restaurants repartits per les 15 principals comunitats autònomes d'Espanya avaluant els plats de peix que no es corresponen amb el que indica el menú, així com identificat aquelles espècies de peix més freqüentment substituïdes. L'objectiu final d'aquesta iniciativa és implementar sistemes de control des del propi sector i des de l'administració per protegir al sector d'aquestes pràctiques i incrementar la confiança del consumidor final.

"Les mostres van ser analitzades al laboratori a través d'una metodologia validada d'ADN per comprovar si el peix servit en els establiments coincidia amb la descripció de l'etiquetatge", explica Miguel Ángel Pardo, investigador de AZTI i expert en qualitat, seguretat i identitat alimentària .

A nivell de la Unió Europea l'estudi va constatar que uns de cada tres restaurants analitzats serveixen peix que no es correspon amb el que indica el menú.