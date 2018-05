Les dones també poden ejacular?

Existeixen dues causes que expliquen per què algunes dones diuen no ejacular, tal com assegura Francisco Cabello Santamaria, director de l'Institut Andalús de Sexologia i Psicologia. D'una banda, l'ejaculació retrògrada, per la qual part del fluid que s'emet va cap a la bufeta i per una altra, que s'ejaculi una quantitat imperceptible, "totes les dones ejaculen però en petites quantitats". "Pensem que quan s'ejacula molt es deu al fet que per motius congènits, les glàndules són més grans que les de la majoria", assegura el sexòleg. Però, les quantitats varien depenent les mostres de diferents autors, i van des de 50 mil·lilitres fins al més habitual, que són uns 4 mil·lilitres.

Per la seva banda, Norma Román Urtiz, psicoterapeuta i terapeuta sexual de la Fundació Sexpol, manifesta que la imatge de la dona ejaculadora transmesa des del món de la pornografia en la qual la quantitat de líquid ejaculat pot mesurar-se en una tassa és la menys freqüent.

La psicoterapeuta adverteix que no hi ha un mètode específic per ejacular encara que "s'ha estudiat que com més s'estimuli la zona parauretral, és més probable que aparegui", i que habitualment s'aconsegueix a través de l'estimulació de la zona del punt G, que es troba al voltant de tres centímetres en la part anterior de la vagina.



Què es coneix d'aquest líquid?

Segons Cabello, el líquid s'acumula a mesura que la dona s'excita i al moment de l'orgasme, la pressió a la zona, sumada a les contraccions orgàsmiques, produeix la secreció.

La uretra femenina mesura 3 cm aproximadament i en aquest espai hi ha unes 30 glàndules. El fluid està en el que "alguns autors denominen la pròstata femenina", composta per les glàndules uretrals, parauretrales i el conducte de Skene.

Quant a les característiques, el doctor Cabello assenyala que aquest fluid és incolor, no fa olor i no taca; no se li atribueix un sabor concret de manera generalitzada.

Al contrari del que es pot pensar, no és ni orina ni líquid lubrificant. L'especialista va dur a terme una sèrie de recerques en les quals es va demostrar que el fluid conté antigen prostàtic específic (PSA), que fins a aquest moment solament s'havia trobat en l'home. I aclareix, en tenir la mateixa composició que les glàndules prostàtiques masculines, les femenines emeten el mateix PSA.

Un altre dels components químics a destacar és la fosfatasa àcida i afegeix, "inevitablement comparteix elements de l'orina", en qualsevol relació sexual, tant els fluids de l'home com els de la dona, es barregen amb les restes d'orina que hi ha en la uretra.

No obsessionar-se

La terapeuta sexual Norma Román és contundent en afirmar que el plaer sexual no es dona tan sols en l'orgasme o l'ejaculació. I adverteix que moltes vegades la societat imposa objectius sexuals per les quals algunes persones s'obsessionen perdent-se el més important: gaudir.

Conclou que una persona pot aprendre i autoexplorar-se per créixer sexualment, però sense obsessionar-se. "La maduresa sexual moltes vegades no està acompanyada de les coses que saps o no fer", sinó de la capacitat per adonar-se de les pròpies sensacions i necessitats així com de les de l'altra persona, conclou.