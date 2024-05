La ciència es pronuncia: aquestes són les conseqüències de beure te cada dia

Una de les begudes que més es consumeixen al món és el te. De gran quantitat de colors i sabors, el te és una de les begudes preferides tant a l'hora de l'esmorzar com a mig matí o a la tarda.

Són milions les persones que consumeixen te cada dia. Per això, no està de més preguntar-se quines poden ser les implicacions que es deriven d'aquest hàbit, tant a curt com a llarg termini.

L'Escola de Salut Pública T.H. Chan de la Universitat de Harvard ha explicat que el te conté components bioactius com a cafeïna o polifenols. Aquestes substàncies són les que expliquen els seus efectes sobre la salut de les persones.

Com recullen des de Molecular Nutrition & Food Research, suggereixen que consumir te cada dia pot reduir el risc de mort prematura, malaltia cardiovascular, ictus o diabetis de tipus 2.

L'afegit de determinats productes al te com mel, sucre o llet pot alterar els efectes d'aquesta beguda a la nostra salut. A més, també hem de vigilar l'acció diürètica del te, el contingut en cafeïna i la temperatura a què consumim la infusió.

D'una banda, el te afecta la manera com s'exerceix la funció excretora, cosa que pot tenir conseqüències per als ronyons. És per això que es recomana que les persones amb problemes renals en moderin el consum.

De l'altra, el consum excessiu de cafeïna pot provocar problemes de manera puntual, com ara nerviosisme o problemes per dormir. A més, hi ha estudis que assenyalen que consumir begudes a temperatures molt altes pot augmentar el risc de patir certs tipus de càncer.