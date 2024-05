Tos ferina: què és, símptomes i com es contagia la malaltia que preocupa a Europa

La Comissió Europea està preocupada per l'expansió dels casos de tos ferina als països de la Unió i urgeix a vacunar bebès i embarassades davant el que etiqueta ja de "pandèmia". Només a Espanya, i segons dades del Centre Nacional d'Epidemiologia (CNE), durant les deu primeres setmanes d'aquest 2024, s'han diagnosticat 8.260 casos d'aquesta malaltia infecciosa, dels quals més de la meitat a Catalunya.

La tos ferina és una infecció respiratòria provocada pel bacteri 'bordetella pertusis', que és molt contagiosa per via aèria i suposa un greu risc per a la vida dels lactants si no estan vacunats. En xifres globals del continent, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) ha registrat més de 32.000 casos de tos ferina entre gener i març d'aquest any i més de 25.000 casos el 2023. Això suposa un increment respecte als últims dos anys i els més afectats són els infants menors d'un any.

Símptomes

Els símptomes es desenvolupen en dues fases. La primera, que sol durar una o dues setmanes, pot confondre's fàcilment amb un refredat o altres infeccions respiratòries, ja que causa:

Congestió nasal

Febre baixa

Tos lleu ocasional

A partir de la segona setmana, és quan poden aparèixer els símptomes més greus, especialment:

Atacs de tos ràpids, violents i incontrolables.

En qualsevol cas, els nounats són els qui més la sofreixen i poden tenir problemes per a respirar.

Com es contagia?

La propagació de la tos ferina és similar a la dels virus respiratoris. Es contagia per l'aire, per la qual cosa és possible contreure aquesta infecció simplement perquè algú estossegui o esternudi a prop.

Vacunes per a embarassades i nadons

Les autoritats sanitàries insisteixen en la importància de la vacunació com a estratègia clau per a protegir davant aquesta mena de malalties, així com complir amb les indicacions proporcionades des de Salut Pública per als casos i contactes. "És una malaltia greu, especialment en els nadons. Disposem de vacunes segures i eficaces que poden prevenir-la. La vacunació és la nostra eina clau per ajudar a salvar vides i evitar que la malaltia es propagui encara més", ha recordat aquest dimecres en un comunicat la comissària de Salut i Seguretat Alimentària de la CE, Stella Kyriakides, que ha demanat als governs que hi estiguin atents.

Els experts de l'ECDC recorden que "la immunització contra la tos ferina durant el segon i tercer trimestre de l'embaràs és molt eficaç per prevenir malalties i morts entre els nounats que encara són massa joves per ser vacunats".

I una dosi de reforç abans de l'adolescència

Les vacunes que s'utilitzen a Espanya des de 2007 per prevenir la tos ferina acostumen a inocular-se des dels 2 mesos d'edat fins als 6 anys en quatre dosis. La vacuna és immunògena i efectiva, però la seva protecció decau notablement en un termini de 5 a 10 anys i no actua sobre la colonització nasofaríngia. Per això, l'Associació Espanyola de Pediatria (CAV-AEP) recomana posar una dosi de reforç de la vacuna de la tos ferina a l'adolescència.