Lloret té uns 3.500 habitatges d'ús turístic en situació irregular

Lloret de Mar té, actualment, uns 3.500 Habitatges d´Ús Turístic (HUT) en situació irregular i uns 2.900 legalment establerts. Així ho va detallar ahir el primer tinent d´alcalde, Albert Robert (CiU), qui va precisar que en el cas dels HUT que presenten irregularitats, la xifra «és orientativa, ja que és molt difícil comptabilitzar-los». Precisament per canviar aquesta situació, l´equip de govern (CiU, PSC i ERC) portarà en el ple del pròxim dilluns, 19 de desembre, la proposta de suspendre la tramitació i atorgament d´autoritzacions per a activitats i usos de l´HUT amb la finalitat «d´estudiar-ne la reforma». «L´objectiu és regularitzar i reordenar els HUT que ja existeixen i que hi hagi un control», va especificar Robert, qui va recordar que ICV-EUiA va portar en el ple de setembre una moció en aquesta línia i que la van retirar després que l´equip de govern expliques que ja hi estaven treballant i demanés més temps. «En cas d´aprovar-se, s´aplicaria de seguida», va dir Robert, qui va destacar que en els últims mesos molts d´aquests habitatges ja s´han regularitzat.

En aquest sentit, el regidor d´ICV-EUiA Javier Rodríguez Pacios va destacar que presentaran una esmena a aquesta proposta, perquè no estan d´acord amb alguns dels punts del redactat. «A la part expositiva, s´especifica que la moratòria en la concessió de llicències s´aplicarà quan el nombre d´HUT arribi a 3.000 i nosaltres creiem que això s´ha de fer immediatament» va reivindicar.

D´altra banda, l´edil ecosocialista va explicar també que a la proposta del govern lloretenc només es té en compte les molèsties que suposen els HUT irregulars per als veïns. «A més, també provoquen l´expulsió d´aquests veïns dels seus barris perquè ja no aguanten més» va especificar Rodríguez Pacios, afegint que caldria veure també «quina repercussió tenen en l´oferta de lloguer al mercat d´habitatge per als residents habituals».

Justament el passat mes d´agost es va detectar que un bloc d´apartaments del nucli antic, incomplia diverses de les condicions de la llicència que els acreditava com a HUT´s, arran de les alertes veïnals i després que dos joves es pengessin del balcó o s´hi produís un apunyalament.

Pressupost del 2017

D´altra banda, un altre dels punts destacats del ple de dilluns, serà l´aprovació del pressupost per al 2017, que enguany s´incrementarà a 65.613.076,63 euros, un 3% més elevat que el d´aquest any, que és de 63.700.000 euros. Pel que fa a inversions es preveu una partida de 7.401.863,63 euros. «D´aquests, uns 3 milions -que aportarà la Generalitat- aniran a la construcció de la planta de triatge i la resta seran per tirar endavant el pla operatiu per a la reconversió turística, a clavegueram i vies públiques i per als pressupostos participatius» va especificar Albert Robert, qui és regidor de serveis econòmics. En relació a aquests pressupostos, que enguany va ser la primera vegada que se celebraven a la població, Robert va especificar que la partida de mig milió d´euros es mantindrà. «Per aquest any, com a novetat, intentarem que es puguin votar a través d´una aplicació per a mòbils» va avançar el regidor convergent. Robert també va ressaltar que un altre dels objectius és «sortir del pla econòmic i financer» que es va iniciar aquest 2016 amb l´objectiu de reduir l´endeutament municipal. «Estem complint totes les fites que ens vam marcar i per això creiem que aquest any ja en podrem sortir», va dir l´edil.