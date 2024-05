Liciten l’elaboració d’un Pla Director per millorar el Nucli Antic de Lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha informat aquest dimecres a la seva pàgina web que l’empresa Paisaje Transversal elaborarà un Pla Director de millora per la dinamització del Nucli Antic del municipi. S’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del fon NextGenerationEU, a través del qual es finançarà el projecte, amb un import de 65.884,50 euros (54.450 euros de pressupost net sense IVA, més 11.434,50 euros corresponent a l’import de l’IVA al tipus del 21%). La durada del contracte és de nou mesos, a comptar des de la data de la seva signatura.

L’objectiu és dur a terme una diagnosi, definició, determinació i redacció d’un conjunt d’actuacions consensuades de manera participada per a la millora del barri del Nucli Antic. S’aplicarien en un horitzó temporal de cinc anys.

Per a aquestes actuacions, hi haurà diferents fases. La primera fase constarà d’una anàlisi actual i diagnòstic, amb una proposta de disseny, estructura, contingut i desenvolupament del web del Pla Director. La segona fase es basa en l’impuls participatiu, amb la definició de l’estratègia participativa i el sistema de treball. En la tercera fase s’inclourà el Pla integral d’accions de millora per a la revitalització i dinamització del Nucli Antic, amb els objectius específics de l’actuació, així com les accions i les línies estratègiques. Hi haurà set eixos temàtics: espai públic, habitatge, comerç, patrimoni històric, turisme, medi ambient i sostenibilitat, i digitalització.

En la quarta i última fase hi ha la presentació pública del Pla Director, amb la valoració i el tancament.

L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, destaca que «en el desenvolupament del Pla Director es considera molt important el procés participatiu».