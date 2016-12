Desaparegut un veí d'Anglès de 78 anys des d'ahir el vespre

Un veí d'Anglès de 78 anys està desaparegut des d'ahir al vespre.

L'home, Màrius Verdaguer Peracaula, va sortir a passejar el seu gos ahir entre les sis i les set de la tarda. Com que no va tornar a casa, la família va denunciar la seva desaparició.

Els efectius d'emergències -Bombers, Mossos i Policia Local- van iniciar la passada mitjanit la recerca. Van pentinar la zona del carril bici entre Anglès i la Cellera, que és per on sol anar a passejar el gos. També van buscar per la zona d'hortes de l'entrada d'Anglès venint de Bescanó però no se'n va trobar cap rastre.

Aquest matí es reprenen les tasques de recerca i els Bombers incorporen la seva Unitat Canina, a banda dels especialistes dels Grae que anit ja van participar-hi.

La família ha començat a denunciar la desaparició també per les xarxes socials per tal que la gent si el veu doni l'avís als Mossos d'Esquadra. Asseguren que sospiten que podria haver patit "un accident entre Anglès i la Cellera, pels camps i rutes per als voltants" mentre feia la caminada amb el seu gos, BrunsLee, un american stafford blue de sis mesos.