Quatre discoteques de Blanes obligades a tancar dues hores abans per reduir aldarulls a la zona d'Els Pins

L'Ajuntament de Blanes restringirà l'horari de tancament de quatre discoteques de la zona d'Els Pins a partir del 2017. Ho farà a través d'un decret d'alcaldia que obligarà els locals a tancar a les quatre de la matinada i no a les sis, com feien fins ara. Es tracta d'una prova pilot –que durarà tres mesos- per tal de comprovar si avançant l'horari de tancament es redueixen els aldarulls a la zona. L'ajuntament vol que Blanes deixi de ser un atractiu per a joves dels voltants que busquen festa i alcohol fins a altes hores de la matinada. A més, alerten que s'han detectat molts joves amb antecedents policials que surten per Blanes per aprofitar la massificació de gent i cometre delictes. Un informe policial avala la mesura que prendrà el consistori, que també va en la línia de les recomanacions del Síndic de Greuges per solucionar les queixes dels veïns de la zona.

La mesura es començarà a aplicar a partir del 7 de gener i s'allargarà durant un màxim de tres mesos. Els locals afectats són Arena, Kyaneos, Cotton Live i Elephant, que a partir del 2017 hauran de tancar a les quatre de la matinada i no a les sis, com feien fins ara.

L'alcalde, Miquel Lupiáñez, ja s'ha reunit amb els responsables dels locals per comunicar-los la mesura. L'objectiu de l'ajuntament és frenar l'arribada de joves que venen dels pobles del voltant buscant festa i alcohol fins a altes hores de la matinada. El consistori reconeix que, a banda de les molèsties de soroll per als veïns, hi ha hagut una "escalada" de fets delictius a la zona. El consistori subratlla que entre els joves que cada cap de setmana van a Blanes hi ha delinqüents que aprofiten la massificació de gent per actuar. Amb aquesta mesura de restringir l'horari, creuen que Blanes deixarà de ser atractiva per a joves que es desplacen a la localitat buscant aldarulls.



Mesura per reduir queixes dels veïns i evitar aldarulls

Al novembre, el consistori ja va acollir una Junta de Seguretat Extraordinària centrada únicament en buscar solucions per acabar amb les molèsties i els casos de vandalisme a la zona. Els veïns havien posat el cas també en coneixement del Síndic de Greuges, que havia fet un seguit de recomanacions al consistori. Dels deu requeriments del Síndic, nou feien referència a la discoteca Arena, que és la que comporta més problemes.

Per prendre la decisió definitiva sobre l'horari, els caps de la Policia Local de Blanes i de l'ABP dels Mossos d'Esquadra a la Selva Litoral han redactat un informe on, de nou, s'aconsella prendre aquesta mesura davant el requeriment del Síndic.

En un comunicat, l'ajuntament exposa part del contingut d'aquest informe policial. Segons afirmen, Mossos i Policia Local reconeixen que malgrat l'augment de presència policial a la zona i l'aixecament de més actes, no han pogut aconseguir que la situació millorés. Per això, apunten que la solució no pot ser únicament policial i que calen altres tipus de mesures, com la de la reducció de l'horari de tancament.



Comissió de seguiment setmanal

Quan la mesura comenci a aplicar-se, per part de l'ajuntament i la Policia Local es farà un seguiment setmanal per anar comprovant els resultats. També es reforçarà la presència policial en els primers dies de reducció d'horari per evitar incidents amb els clients que no vulguin acabar abans la festa i s'estarà atents a què no es doni una migració de clients dels locals que tanquen a d'altres discoteques properes.