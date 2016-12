Riudellots finançarà els 445.000 euros d'inversions amb recursos propis

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha aprovat inicialment el pressupost municipal per a l'any 2017, que puja a 3.540.115,64 euros, molt similar al d'aquest any però que incrementa en un 35,76% el capítol d'inversions reals, ha informat l'Ajuntament. Els comptes per a l'any que ve van ser aprovats amb el vot de l'equip de govern i l'abstenció del grup municipal d'ERC.

El regidor d'Hisenda, Josep Maria Corominas, ha destacat l'increment del capítol d'inversions reals, que puja a 445.686,50 euros i que es finançaran amb recursos propis gràcies a la capacitat financera de l'Ajuntament. La principal inversió és la urbanització de l'entorn de la piscina, que té una partida de 201.585 euros, seguida de l'enllumenat de Mas Joals, del Pavelló, de l'Escola i de la Llar d'infants, amb 62.300 euros. La tercera inversió més important són els 50.000 euros per a equipament destinat al pavelló municipal

Per al 2017, l'Ajuntament preveu també l'encàrrec de la redacció de diversos projectes d'obres com l'entorn del pavelló esportiu, el del casc antic, el del carrer Major i del camí de Caldes. Val a dir que un cop s'incorpori al pressupost el romanent de tresoreria del 2016, el capítol d'inversions s'incrementarà amb la possible realització de nous projectes, han afegit les fonts municipals.

Contenció en la despesa

Corominas ha afegit que l'equip de govern ha «fet un esforç de contenció de despeses en béns, serveis i transferències corrents, amb una previsió de despeses d'1.957.970 euros, un fet que suposa una reducció aproximada del 6,03% respecte d'aquesta mateixa despesa en el pressupost municipal del 2016».

Pel que fa a l'endeutament de l'Ajuntament de Riudellots, Josep Maria Corominas ha recordat que les arques municipals segueixen completament sanejades amb un endeutament del 0% i que per al 2017 no es preveu cap operació financera amb cap entitat de crèdit.