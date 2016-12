Una ONG de Santa Coloma envia una ambulància i 140 llits d´hospital a Gàmbia

L'ONG Santa Coloma per Kekuta-Kunda enviarà una ambulància a aquesta població de Gàmbia juntament amb 140 llits per a l'hospital. La idea és substituir el vehicle que tenien des de fa deu anys que s'ha espatllat i poder donar continuïtat a aquest servei assistencial molt necessari per a la població. Es tracta d'un projecte solidari que compta amb el suport d'empreses, com ara la Clínica Bofill o l'hotel balneari Termes d'Orion, així com l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Aquest últim ha aportat també 16.000 euros per a la construcció d'un pou a la zona. Per altra banda, també hi ha el compromís de particulars, com és el cas del mossèn Josep Taberner, que des de fa deu anys paga de la seva butxaca el salari del conductor de l'ambulància de tot l'any, uns 300 euros en total.

L'ambulància, que és de segona mà, viatjarà en vaixell fins a Gàmbia amb la previsió que arribi a mitjans de gener. Ho ha explicat el president de l'ONG Santa Coloma per Kekuta-Kunda, Seikou Jammeh, que assegura que és un servei «molt necessari», sobretot per poder traslladar les dones embarassades fins a l'hospital.

Mossèn Josep Taberner exposa que la seva aportació és el particular «granet de sorra» al projecte, que li representa menys d'un euro al dia, uns 300 euros a l'any en total. Porta deu anys fent-ho i està decidit a seguir ajudant en el que pugui. Fa tres anys que va viatjar a aquest poble africà on va veure en primera persona com vivien i com es podia millorar el seu dia a dia amb accions concretes.