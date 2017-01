Lloret rebrà els Reis d´Orient amb un «videomapping» a la plaça de la Vila

L'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient demà a Lloret de Mar presentarà enguany una gran novetat: un espectacular videomapping que es projectarà a la façana de l'Ajuntament -a la plaça de la Vila- convertint-la en una «gran pantalla màgica» on es podran veure imatges relacionades amb les festes nadalenques i la tradició marítima de la vila. Així ho va explicar ahir el regidor de Cultura i Festes, Albert Robert, qui va afegir, però, que el contingut exacte és «una sorpresa».

Per tenir-ho tot a punt pel videomapping, l'Ajuntament ja va començar a desmuntar ahir l'arbre de Nadal de la plaça de la vila.

La projecció durarà uns deu minuts i es farà després de rebre Ses Majestats, que igual que l'any passat tornaran a arribar per mar.

Tot seguit, començarà la Gran Rua, que aquest any compta amb tres carrosses noves, que el regidor va assegurar que són «molt vistoses i espectaculars». A més, es comptarà amb la carrossa dels personatges de Disney que ja van ser-hi l'any passat. El recorregut, serà l'habitual: se sortirà de l'Ajuntament i s'anirà pel passeig Agustí Font fins a la avinguda Just Marlès, on es pujarà fins arribar a la rotonda; després es recorrerà un tall de l'avinguda del Rieral per girar al carrer Mestres i arribar fins al Pavelló Municipal, on els Tres Reis rebran tots els nens i nenes i agafaran les seves cartes.