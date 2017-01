Quimi Portet i Joana Serrat actuaran a l´Auditori de Santa Coloma

Quimi Portet (17 juny), Joana Serrat (21 gener) i el Trio Fortuny (14 maig) són alguns dels artistes més destacats de la nova temporada estable de l'Auditori de Santa Coloma de Farners, que es va donar a conèixer ahir, i que inclou una vintena d'espectacles musicals i teatrals que se celebraran de gener a juny.

El tret de sortida el donarà Sol Solet (15 gener) amb un espectacle per als més menuts protagonitzat pel trio Vilobí Màgics. També hi actuarà el grup de jazz AS Septet (19 març) format per Anna Serra i diversos professors de l'Escola Municipal de Música Josep Carbó, l'Orquestra Òpera Jove (19 febrer) que hi presentarà l'òpera còmica italiana Il convito o l'Orquestra Jove de la Selva (28 maig) amb un concert que combinarà peces de música clàssica amb populars i modernes. A més, es podrà gaudir de les obres de teatre de grups amateurs com ara Torna-la a tocar, Sam de la companyia Guspira Teatre (5 febrer) o Descalços pel parc que interpretarà El Centru (29 gener). Aquestes representacions, entre d'altres, s'emmarcaran dins el Concurs de Teatre amateur Rafael Anglada.

La majoria d'espectacles són de pagament, amb preus populars, però també n'hi ha de gratuïts. Un d'aquests és el concert de Sant Jordi que aquest any anirà a càrrec de Cris Juanico (23 abril). El menorquí hi presentarà el seu últim disc, titulat Una nit f(a)usta. Les entrades es posaran a la venda demà i enguany, com a novetat, es podrà adquirir un abonament (45 euros) per assistir a diversos espectacles.