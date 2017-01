Retards d´almenys un quart d´hora a la línia R11 a Maçanet

n Els trens de la línia R11, que cobreix el trajecte entre Barcelona i Portbou i viceversa, van acumular ahir al matí retards d'almenys un quart d'hora per una avaria que es va produir a la catenària a l'altura de Maçanet de la Selva.

Segons va informar Renfe, els combois circulaven per via única entre Sant Celoni i Maçanet de la Selva i, per tant, les demores van afectar els dos sentits de la circulació al llarg d'aquest tram.

La incidència va començar al voltant de les deu del matí i hauria afectat uns tres trens.

Justament aquesta línia, juntament amb la RG1, que cobreix la ruta de rodalies que entra a la província per Blanes procedent de Barcelona, van patir retards de més d'una hora a causa del temporal del mes de desembre.