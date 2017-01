Lloret inicia les obres de millora de l´aparcament gratuït de Can Xardó

L'Ajuntament de Lloret va iniciar dilluns, les obres de millores de l'aparcament de Can Xardó, que compten amb un pressupost de 204.398 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de tres mesos. «Les obres es faran procurant mantenir sempre una part de l'aparcament obert per tal que els veïns hi puguin aparcar, excepte en moments puntuals» va explicar el regidor d'urbanisme, Joan Bernat.

Els treballs de millora de l'aparcament consistiran a: pavimentar amb mescla asfàltica la totalitat de la zona d'aparcament; millorar la circulació de vehicles invertint el sentit de circulació entre els dos nivells de manera que el desnivell existent es faci de baixada i no de pujada com fins ara; augmentar el sistema de recollida d'aigües pluvials; ampliar l'enllumenat general en alguns punts de les plataformes o millorar els accessos de vianants amb la implantació d'una nova escala, entre altres. L'aparcament de Can Xardó, que tindrà 140 places d'estacionament i serà gratuït, es troba ubicat entre el CAP del carrer Girona i la masia de Can Saragossa i s'accedeix pel carrer Puig de Castellet, en el que hi ha entrada i sortida de vehicles, i també disposa d'una sortida per l'Av. Vila de Blanes.

El pressupost d'execució inicialment superava els 272.000 euros, però s'ha reduït 204.398 euros. La resta de diners permetran fer altres actuacions de millora al municipi.