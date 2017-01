Blanes planta prop de 3.000 plantes i arbres al barri de Mas Enlaire

nL'Ajuntament de Blanes ha plantat, en dues fases, prop de 3.000 plantes i arbres al talús central que separa el desnivell que hi ha a l'avinguda de la Pau, al barri de Mas Enlaire. Segons va informar ahir el consistori, aquesta era una acció llargament reivindicada per l'Associació de Veïns del barri, ja que fins ara era un espai erm sense cap enjardinament ni aigua, que presentava «sempre un creixement descontrolat de males herbes». El projecte d'enjardinament es va fer de manera coordinada amb l'empresa encarregada del manteniment de jardineria pública de Blanes, la Fundació Aspronis, així com amb la mateixa Associació de Veïns.

La primera es va fer la primavera de fa dos anys, al 2015, i es van plantar 1.448 unitats de plantes arbustives i bulboses que corresponen a 11 espècies diferents. La segona fase ha finalitzat aquesta setmana i s'han plantat 1.512 plantes arbustives i bulboses de 9 espècies i 12 arbres de 3 espècies.

Segons l'Ajuntament, la zona que abasta la segona fase està situada just davant del Mercat d'Abastaments de Mas Enlaire, i s'ha seguit el mateix disseny entre totes dues perquè quedi unificat com un tot. Aquests darrers treballs s'han pogut fer en poc més de dos mesos i mig, ja que es van iniciar el passat novembre.