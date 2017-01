Un ciutadà alemany pateix cremades en un incendi en un càmping de Blanes

Un total de set dotacions de diferents cossos d'emergència han intervingut a primera hora de la tarda d'aquest dilluns en l'extinció d'un incendi produït en un càmping de Blanes, on ha resultat ferida de consideració una persona. Es tracta d'un ciutadà de nacionalitat alemanya d'uns 60 anys d'edat, que ha resultat amb cremades de segon grau a les mans i la cara.

L'home ha estat atès en primera instància en el mateix lloc dels fets per una ambulància medicalitzada del SEM i, posteriorment, ha estat traslladat a l'Hospital Comarcal de Blanes perquè se'l continués tractant de les ferides. L'ha acompanyat la seva dona, també de nacionalitat alemanya i aproximadament de la mateixa edat, a la qual s'ha hagut d'atendre per un atac d'angoixa a conseqüència de tot l'incident patit.

Pels volts de 2/4 de 3 de la tarda, la central de la Policia Local i Protecció Civil de Blanes ha rebut l'avís que s'estava produint un incendi en un càmping ubicat a la zona turística del municipi, al barri d'Els Pins. Inicialment se'ls ha indicat que era en un determinat establiment, resultant finalment que era al Càmping Blanes.

Les primeres dotacions en arribar han estat les de Protecció Civil i la Policia Local de Blanes, que han iniciat la primera intervenció immediatament, tot i que han pogut apreciar que l'incendi ja estava molt avançat i poca cosa es podia fer ja per intentar salvar al màxim els vehicles afectats. El foc s'ha produït en una caravana estacionada en el càmping, i també ha afectat la furgoneta aparcada al seu costat.

A conseqüència del foc, tant la caravana com la furgoneta han resultat totalment calcinades, sinistre total. Val a dir que l'incendi també ha afectat tres altres caravanes que hi havia molt a prop. La més propera ha patit deformacions en els finestres fetes de plàstic, per la proximitat amb la font de calor, i les altres dues tenen petits desperfectes al haver-li caigut al damunt espurnes que s'han enlairat.

Les dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han encarregat d'acabar d'extingir del tot l'incendi, de manera que l'emergència s'ha donat per finalitzada tot just una hora més tard, quan eren pels volts de 2/4 de 4 de la tarda. Segons han explicat les dues víctimes de l'incendi, la ignició s'ha produït quan l'home estava manipulant l'ampolla de butà, ja que estava cuinant, mentre la seva dona era a la dutxa.

El matrimoni de ciutadans alemanys fa gairebé un mes que està fent una llarga estada de vacances a Blanes, ja que van arribar amb la seva caravana el passat 28 de desembre. Com dèiem, en l'incendi han intervingut un total de 7 dotacions de cossos d'emergència: 3 unitats dels Bombers de la Generalitat, 2 patrulles de la Policia Local de Blanes, Protecció Civil de Blanes i una ambulància del SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques.

Tot i que s'ha tractat d'un incident molt localitzat, l'espessa fumerada negre que ha produït l'incendi s'ha pogut veure des de molt lluny, i des de diversos indrets d'arreu del municipi. Això ha provocat inicialment una certa alarma entre la ciutadania de Blanes, disparant-se tota mena d'hipòtesi fins que finalment s'ha sabut de què es tractava.