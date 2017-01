Un alemany pateix cremades de segon grau en incendiar-se la seva caravana a Blanes

Un ciutadà de nacionalitat alemanya d'uns 60 anys d'edat, va patir ahir cremades de segon grau a les mans i la cara, després que s'incendiés la seva autocaravana en un càmping ubicat a la zona d'Els Pins, a Blanes. Segons va informar el consistori, els fets es van produir cap a dos quarts de tres de la tarda, quan la Policia Local i Protecció Civil de Blanes van rebre l'avís que s'estava produint un incendi en un càmping al barri d'Els Pins. Inicialment se'ls va indicar que es tractava d'un establiment, resultant finalment que era al càmping Blanes.

El foc es va iniciar en una caravana ocupada per un matrimoni alemany que feia gairebé un mes -des del 28 de desembre- que eren a Blanes fent una llarga estada de vacances. Segons van explicar les dues víctimes, el foc es va originar quan l'home estava manipulant l'ampolla de butà, mentre estava cuinant, i la seva dona era a la dutxa.

Com a conseqüència de les flames, l'home va patir cremades de segon grau en mans i cara i va ser traslladat a l'Hospital Comarcal de Blanes. Respecte a la seva esposa, també de nacionalitat alemanya i aproximadament de la mateixa edat, se la va haver d'atendre per un atac d'angoixa.

Tant l'autocaravana com la furgoneta que estava estacionada al seu costat, van quedar totalment calcinades. L'incendi també va afectar tres caravanes més que hi havia molt a prop. La més pròxima va patir deformacions en les finestres fetes de plàstic, per la proximitat amb la font de calor, i les altres dues tenen petits desperfectes en haver-hi caigut al damunt espurnes que es van enlairar.

En total, van treballar en l'incendi tres dotacions dels Bombers de la Generalitat que van donar el foc per extingit una hora més tard, cap a dos quarts de quatre de la tarda. A més, també van acudir fins a la zona afectada dues patrulles de la Policia Local, Protecció Civil de Blanes i una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).