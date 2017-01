La nena de 8 anys que va morir a Blanes va patir una sèpsia

Els resultat provisional de l'autòpsia feta a la nena de 8 anys que va morir a Blanes diumenge mentre esperava una ambulància pediàtrica a l'hospital indica que va patir una sèpsia generalitzada, segons ha informat l'alcalde de la població. Miquel Lupiáñez ha mantingut una conversa amb el conseller de Salut, Toni Comín, que, segons concreta, Antoni Comín s´ha limitat a comunicar-me que el Departament de Salut havia obert un expedient informatiu per determinar i dirimir les responsabilitats del cas.

Segons una nota de rectificació publicada per l'Ajuntament poc després de les 15 hores, l'Alcalde ha volgut deixar clar que "en cap cas m´ha comunicat que la investigació estarà llesta aquest dimarts, donat que una investigació d´aquesta naturalesa requereix de molt més temps." i també ha volgut insistir en que "Tampoc m´ha avançat cap conclusió preliminar sobre eventuals responsabilitats."

Lupiáñez també ha afirmat que Comín "·no m´ha fet cap valoració sobre el tipus de dispositiu sanitari que ha d´intervenir en un cas d´aquesta naturalesa, ni tampoc cap valoració sobre l´actuació dels diferents dispositius sanitaris –inclòs el SEM- que han intervingut en el cas." i per últim ha aclarit que "tampoc m´ha comunicat el resultat de l´autòpsia, entre d´altres motius perquè aquesta està pendent de resultats definitius."

Lupiáñez ha demanat "prudència" a l'hora d'assenyalar possibles errors fins que Salut tanqui la investigació oberta arran de la mort de la nena. Alhora, reclama respecte al dol de la família. L'alcalde de Blanes ha fet pública la conversa que ha mantingut aquest dimarts amb el conseller de Salut, Toni Comín, arran de la mort diumenge d'una nena de 8 anys mentre esperava una ambulància pediàtrica especialitzada que l'havia de traslladar des de l'hospital de Blanes fins al Trueta de Girona.

El Departament de Salut ha obert un expedient informatiu per esclarir si es van seguir els protocols o s'ha comès algun error en l'atenció de la pacient. Lupiáñez demana "prudència" fins que hi hagi els resultats de la investigació. "Ara el que pertoca és discreció, silenci, prudència i fer costat a la família i als companys de classe de la nena i del seu germà, que té 14 anys", ha dit l'alcalde. Segons l'alcalde, Comín sosté que la investigació es conclourà "en breu" i determinarà si hi ha hagut alguna negligència en el tractament del cas.

En aquest sentit, Lupiáñez demana deixar d'assenyalar el SEM "com a culpable del procediment". Segons CCOO l'ambulància va trigar quatre hores en arribar mentre que el SEM sosté que en van ser dues i quart i que això compleix els "estàndards" de temps. L'alcalde afirma que el conseller li ha assegurat que per fer el trasllat fins al Trueta no calia l'ambulància pediàtrica, sinó que s'hauria pogut fer amb una UCI medicalitzada si la pacient estava controlada i estabilitzada.

Els resultats preliminars de l'autòpsia assenyalen que la nena va patir una sèpsia, una infecció generalitzada, però no ha transcendit què la va provocar. El delegat de CCOO al comitè d'empresa, Edgar Felip, ha lamentat que, arran de la reorganització dels serveis a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, l'hospital de Blanes va deixar de tenir cirurgia que es va concentrar a l'hospital de Calella.

"Amb tota la cautela fins que es tanqui la investigació, el que sí que és cert és que a Blanes no l'haurien pogut operar i el trasllat a un altre centre s'havia de fer", ha afirmat Felip, que considera insuficient que només hi hagi dues ambulàncies pediàtriques per donar servei a tota Catalunya. Lupiáñez també s'ha posat en contacte amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona l'hospital comarcal de Blanes. L'alcalde afirma que els professionals sanitaris van treballar amb "diligència". "La gerent m'ha comentat que li van diagnosticar la sèpsia i es van activar els protocols necessaris per estabilitzar-la", ha afirmat.

"Les institucions estan treballant per analitzar tots els procediments i protocols que han acabat amb aquest final tan lamentable, aprendrem dels errors si es que se n'ha comès algun, canviarem els protocols si convé", ha conclòs l'alcalde.

Veïns de Blanes preparen una manifestació

Alguns veïns del municipi han convocat per demà una manifestació que començarà al barri de la Plantera per expressar la seva preocupació i indignació per la mort de la nena. "Estem tots destrossats i no és el primer cas ni serà l'últim", advertia aquest dimarts una de les portaveus, Loli Flores. Durant una atenció als mitjans al mateix hospital de Blanes, Flores ha afirmat que "ha arribat el moment de dir prou perquè en aquest hospital ja es van fer manifestacions perquè volien privatitzar-lo, s'han fet massa retallades, no hi ha metges suficients per cobrir les urgències i això és una cosa que no es pot deixar".

Els veïns fan una crida perquè "tothom qui vulgui sumar-se" es concentri a Blanes i ho difondran a través de les xarxes socials. El punt de partida serà la plaça Cáceres del barri de la Plantera. En paral·lel, l'equip de govern de Blanes està estudiant convocar un minut de silenci o algun acte de suport a la família dijous, abans del ple municipal.