Detenen a Blanes un criador de gossos per amenaçar de mort als agents rurals

Els Mossos d'Esquadra han detingut un criador de gossos per escriure amenaces de mort al mur de Facebook de l'Associació Professional dels Agents Rurals de Catalunya. L'home, veí de Sils, va ser detingut aquest dimarts a Blanes però ja ha quedat en llibertat a l'espera que el jutjat el citi a declarar. Segons ha avançat Ràdio Girona, als comentaris l'home assegura que no descarta "carregar-me'n uns quants" i titlla els agents de "fills de puta". Els Mossos consideren que els missatges poden ser constitutius d'un delicte d'amenaces.

L'home va escriure al mur de l'entitat dos comentaris en resposta a la publicació de l'assassinat dels dos agents aquest cap de setmana a Aspa. Tal i com cita l'emissora, va arribar a assegurar que, tot i sentir-ho, "veient com actuen jo mateix no descarto carregar-me'n uns quants... Són uns fills de puta.. Que sí... Que hi ha fills de puta que seran bona gent, però que sigui en una altra vida".

L'emissora, que ha parlat amb el criador, assegura que tot plegat té l'origen en el comís que uns rurals li haurien fet de 12 gossos de raça potencialment perillosa a la seva finca de Sils. En aquest sentit, Ràdio Girona cita un altre comentari on els acusa de ser una "mafiosos corruptes" i assegura que "m'heu entrat a casa a robar". "Aquest cop m'heu agafat d'improvís perquè no m'imaginava que fóssiu tan fatxendes... A la propera –que espero que no hagi de succeir perquè el jutjat us toqui el crostó- us tindré preparat un pijama de pi... I no és una amenaça: és una previsió... Si el jutjat no fa justícia i engarjola a uns quants dels vostres, aleshores que ningú em demani que no me prengui la justícia per la meva mà...", afegeix.

Els Mossos consideren que els escrits són constitutius d'un delicte d'amenaces i, per això, aquest dimarts el van detenir a Blanes. Segons l'emissora, se'l van endur emmanillat i li van prendre declaració. Al cap de poques hores, però, la detenció va quedar sense efecte a l'espera que el jutjat el citi a declarar.