Lloret podrà aixecar 2 hotels a la Costa Marcona de Lloret si se segueix el POUM del 2005

Lloret de Mar (Selva) podrà aixecar dos hotels a la zona de Costa Marcona si segueix el que estableix el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 2005. El ple municipal va aprovar el setembre de 2015 iniciar una modificació puntual de les normes urbanístiques per canviar la ubicació dels dos establiments, tal i com demanaven els promotors del projecte. La comissió d'Urbanisme, però, ha tombat les aspiracions de l'ajuntament perquè considera que la nova ubicació genera més impacte ambiental i paisatgístic i, a més, situa un dels hotels en una zona boscosa amb una pendent molt pronunciada. "Hem informat desfavorablement, si es volen fer els hotels haurà de ser tal i com s'establia el 2005", reconeix el director general d'Urbanisme, Agustí Serra. El sector és un dels pocs que queda sense urbanitzar a Lloret i té un sostre edificable de 7.500m2. Es projecta fer-hi un hotel i un hotel rural. El projecte havia despertat les crítiques de sector ecologistes.