Prop d´1,3 milions de persones van visitar Lloret de Mar l´any passat

Lloret de Mar va tancar el 2016 amb 1.288.098 viatgers i 5.884.557 pernoctacions, unes xifres proveïdes per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) que engloben els viatgers i les pernoctacions que es van generar en hotels, apartaments turístics i càmpings durant tot l'any.

Segons va informar ahir l'ajuntament, de moment les xifres no inclouen l'ocupació dels 2.616 habitatges d'ús turístic reglats de la localitat, que s'estima que disposen d'una oferta de 15.860 places i per als quals encara no s'ha pogut establir un sistema d'obtenció de dades.

Del total de viatgers registrats per l'INE, el 93,6% són persones allotjades en hotels, un 4,2% en apartaments turístics i un 2,2% en càmpings.

Pel que fa a l'ocupació hotelera, Lloret de Mar va rebre en total 1.205.495 viatgers i 5.502.421 pernoctacions, xifres que representen un augment respecte al 2015 del 7,7% i del 7,6%, respectivament. Cal destacar la importància que el públic internacional té a Lloret de Mar, amb un 66% dels viatgers procedents de fora d'Espanya.

Referent a nacionalitats, els mercats emissors més importants van ser Espanya, amb 413.134 viatgers (dels quals 323.227 eren procedents de Catalunya i 89.907 de la resta de l'Estat espanyol); França, amb 255.674 viatgers; el Regne Unit, amb 93.271 viatgers; Alemanya, amb 90.845; i Bèlgica, amb 52.972 viatgers. Unes posicions que es mantenen intactes respecte a les xifres del 2015.