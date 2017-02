Segueixen buscant el violador d´una noia de 17 anys a Blanes

Els Mossos d'Esquadra seguien buscant ahir el jove que va violar, agredir i abandonar una jove de 17 anys en un camí de Blanes. Els agents van procedir a visionar i consultar totes les càmeres que hi ha per la zona per poder localitzar el parador del jove i identificar-lo.

Cal recordar que el cas, com va avançar Diari de Girona, es va produir la matinada de diumenge quan tancaven la discoteca on havia anat de festa. La noia va anar amb un amic en un cotxe on hi havia un altre home. En un moment donat, l'amic de la noia va haver de baixar del vehicle i el conductor va aprofitar per abandonar-lo i fugir amb el cotxe amb la noia dins.

El conductor va anar fins a una zona de camins rurals a tocar de la Tordera, on va violar la jove i pegar-li, per després deixar-la abandonada en aquell racó i fugir de l'escena. Una estona després dels fets, la noia va aconseguir trobar una persona a qui va explicar el succeït i va demanar ajuda. L'home que la va socórrer la va portar amb el seu cotxe fins a Blanes, on van buscar una patrulla de la policia local, a qui la menor va relatar l'agressió.