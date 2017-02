Cues per entrar a Blanes per un accident

Retencions a la GI-600 a causa d'un accident de trànsit a Blanes.

Les cues van dificultar ahir el trànsit a la zona des de primera hora del matí. Pels volts de dos quarts de vuit del matí, segons els Bombers, van xocar tres vehicles a l'alçada del quilòmetre 3,3.

Aquest xoc va provocar retencions. A causa de l'accident de trànsit, hi va haver una persona que va ser evacuada pel SEM en ambulància ferida lleu i una altra persona, va patir un atac d'ansietat a causa del succés.

Les cues van superar els tres quilòmetres de llargada ja que van anar des de l'enllaç de la C-32 fins a l'entrada de Blanes, a la ciutat Esportiva, segons van informar alguns usuaris de la via que es van veure atrapats en aquesta situació caòtica de bon matí.

La GI-600 és una via d'un sol carril per sentit i el fet que hi hagués un accident va complicar la circulació en ambdues direccions de la via que uneix Tordera i Blanes.