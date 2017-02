Un cotxe envesteix una moto a Sils, l'arrossega més de 150 metres i fuig

Aquest dimarts a la nit hi va haver un accident de trànsit a l'autovia A-2 que podria haver acabat amb una víctima mortal. La sort, però, va fer que no fos així. Tot i això el conductor que el va provocar va fugir del lloc. El sinistre viari es va produir a quarts de dotze de la nit a l'altura de Sils i a poc més d'un quilòmetre del trencant que porta cap al nucli de Mallorquines.

La motorista, que ella mateixa va assegurar que «és viva de miracle», va explicar que acabava de deixar el tram desdoblat quan va enfilar cap a l'autovia A-2 en sentit Girona i tot d'una va ser envestida per un vehicle per darrere. El cas és que segons va relatar, i com es pot llegir en la carta que ha fet arribar a Diari de Girona, el cotxe, en comptes de frenar, va arrossegar-la més de 150 metres per la calçada i després va fugir. La víctima va quedar estirada a terra i fins i tot va veure com fugia el vehicle. Es va traslladar com va poder fins al voral i llavors un cotxe es va aturar. Posteriorment va demanar els serveis d'emergències que hi anessin i la van traslladar a l'hospital. La víctima sortosament va patir ferides de poca gravetat i ho pot explicar, però el conductor segueix fugit.

Els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit van anar a lloc i van prendre les mostres necessàries per tal d'investigar l'accident. Segons van confirmar des del cos, ahir encara no s'havia pogut localitzar el conductor fugit i s'està investigant. Tot i això com va explicar la víctima, hi ha peces i part de l'òptica del cotxe que es van poder localitzar. I això sortosament permetrà que es pugui analitzar l'«ADN» del vehicle.

Per ara se sap que és un turisme fosc i segons la mateixa víctima, es tractaria d'un Ford Focus negre. El Grup de Recerca i Documentació (GRD) estava ahir analitzant les restes. La víctima demana ajuda a la gent que aquest dimarts, dia 7, va passar o va poder veure l'accident de trànsit per tal d'enxampar el conductor que va fugir de l'escenari.

El vehicle portaria la part de davant aixafada fruit del fort impacte, que va destrossar la moto, que és de tipus supermoto. El conductor fugit es podria enfrontar a una multa pels fets.