Els esmorzars de forquilla i el mercat de rebost d´hivern, grans novetats de la nova edició del Fiporc de Riudellots

La incorporació d'esmorzars de forquilla o d'un mercat de rebost d'hivern amb melmelades i conserves, seran algunes de les grans novetats de la quarta edició del Fiporc de Riudellots de la Selva. Aquesta fira temàtica i exclusiva dedicada al porc i als productes que se'n deriven se celebrarà aquest cap de setmana i serà inaugurada pel conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull.

La fira, que va ser presentada ahir al matí al Mercat de Lleó de Girona, ampliarà la seva àrea gastronòmica de tast amb nous expositors, on es podrà degustar el popular arròs amb galta de porc, greixons, pizzes de carn de perol o embotits de tot tipus, però també nous plats com el porc a l'espasa o l'aranya de porc a la brasa.

«Els productors locals es bolquen en aquesta fira i es van ingeniant nous productes relacionats amb porc» va recalcar el regidor de promoció econòmica, Lluís Barnés, qui va afegir que la mostra està enfocada a un públic, sobretot, familiar. També l'alcaldessa, Montserrat Roura, va destacar que el Fiporc suposa «un gran potencial per l'economia de Riudellots» i va destacar algunes de les altres novetats d'enguany com el taller d'elaboració de xocolates o la demostració de màquina antiga de triatge de grana de sembra. «Hem de recordar que el Fiporc va néixer amb l'afany de posar en valor la indústria càrnia i la pagesia», va dir Roura, recordant que pels tres escorxadors del poble hi passen cada dia més de 25.000 porcs.

La fira, que comptarà amb més d'un centenar de voluntaris, oferirà: representacions del procés de la matança del porc, trobades de puntaires, animació pels carres de la vila a càrrec del grup Bakhanda, activitats infantils de tot tipus, una passejada de tractors antics, exposicions o fins i tot, la possibilitat d'experimentar amb ulleres 3D a càrrec de Riudelan.

La inauguració oficial de la fira, a càrrec del conseller de Territori, Josep Rull, no serà fins dissabte a les deu del matí al carrer major amb la tradicional tallada de fuet, tot i això, el tret de sortida d'aquesta nova edició el donarà el primer esmorzar de forquilla -dels dos que s'oferiran- que serà a les nou del matí a l'àrea de tast. «Els grups i famílies que hagin sortit de bon matí a caminar podran degustar un esmorzar característic de pagès» va ressaltar Roura. En aquesta quarta edició, els organitzadors esperen superar els 9.000 visitants que van passar per la fira l'any passat.

Jornades tècniques

Emmarcades amb la mostra, se celebraran avui, unes jornades tècniques destinades a professionals del sector porcí. L'activitat es durà a terme a les sis de la tarda a les instal·lacions del Foodlab de Riudellots, on hi ha previstes diverses ponències sobre estratègies d'innovació en la producció porcina.