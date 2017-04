El terratrèmol de 3,9 a l'escala Richter ha tingut 17 rèpliques

El terratrèmol de 3,9 a l'escala Richter que es va registrar aquest dissabte a la Selva ha tingut un total de 17 rèpliques. El seu epicentre es va situar a Sils i es va fer sentir a mitja província. La terra va tremolar no sols a la comarca de la Selva, sinó que el moviment sísmic va sacsejar des del Maresme fins a l'Empordà.

Les rèpliques d'aquest sisme, el més important d'aquest 2017 a la demarcació de Girona, van ser setze i la més forta va ser de 3,3 a l'escala Richter. Aquesta va tenir lloc el mateix dissabte a la nit, quan passaven tres minuts de les nou. Es va situar a 12 quilòmetres de profunditat, segons dades de l'Institut Geogràfic Espanyol.

L'altra rèplica destacada va tenir lloc quan faltaven sis minuts per a les set del vespre i va ser de 2,9 a l'escala Richter. Cal destacar que sis de les rèpliques van superar la magnitud 2.

Tot i això, un terratrèmol perquè sigui percebut a prop de l'epicentre s'ha de situar entre els 3 o 4 de l'escala Richter. Aquest tipus de sismes o rèpliques no comporten danys. En alguna ocasió pot derivar com a molt en alguna esquerda en un habitatge.

La rèplica de 3,3 que va produir-se a la nit després del sisme de Sils sí que va notar-se i alguns ciutadans van tornar a informar a través de les xarxes socials que havien sentit el tremolor.



Ahir, l'última rèplica

L'última rèplica del terratrèmol va tenir lloc ahir mateix a Santa Coloma de Farners, quan faltaven sis minuts per la una del migdia i va ser d'1,5 a l'escala Richter. Des de Protecció Civil de la Generalitat ahir es va desactivar la prelaerta del pla Sismicat per normalització de situació sísmica, ja que no s'han registrat més sismes.