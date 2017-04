Els forenses conclouen que la ganivetada a la víctima d´Amer no era mortal de necessitat

Els forenses conclouen que la ganivetada que va rebre al pit la víctima de l'intent d'assassinat d'Amer (Selva) del 2 de maig del 2015 no era mortal de necessitat. Segons els perits, la ferida sí que precisava atenció mèdica immediata perquè va afectar el pulmó i podia derivar en complicacions però no va posar en risc cap vena o artèria important. Els forenses descarten que l'arma de l'agressió sigui la que diu el principal acusat: una navalla petita que duia de clauer. El judici contra el matrimoni acusat d'intentar acabar amb la vida d'un familiar acaba aquest dimecres. La fiscalia manté la petició de 10 anys de presó contra la parella. L'acusació particular vol que condemnin l'autor material de l'atac a 14 anys de presó i considera que la dona (cosina de la víctima) va ser còmplice i sol·licita 7 anys i mig de presó.