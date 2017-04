Els forenses descarten el risc de mort en l'intent d'assassinat d'Amer

En la segona sessió del judici a l'Audiència de Girona contra un matrimoni acusat d'un intent d'assassinat a Amer el maig del 2015 van declarar els forenses. Els pèrits van assegurar ahir que «no hi havia risc de mort» de necessitat per a la víctima, després que l'autor material de l'agressió li clavés una ganivetada.

Com que la víctima –el cosí de l'acusada– va rebre assistència mèdica de manera immediata, els forenses van remarcar que això va evitar possibles «complicacions», ja que la ferida va afectar el pulmó.

També van apuntar que les complicacions haurien pogut ser infeccions secundàries i l'afectació a altres estructures, com el ronyó. «Una incisió de major profunditat podria haver causat més complicacions», van dir, mentre van subratllar que, arran de l'apunyalament, la víctima pateix estrès posttraumàtic.

Pel que fa a l'arma de l'agressió, els pèrits van descartar que es tracti d'una navalla petita que l'home acusat portava com a clauer (com ell havia defensat). Els forenses van considerar que l'arma de l'apunyalament seria un ganivet que la dona acusada va entregar als Mossos d'Esquadra després dels fets.

Així mateix, en la sessió d'ahir van declarar els psiquiatres. De la processada, van valorar que és «vulnerable i dependent d'una figura d'autoritat». També van manifestar que la seva intel·ligència és limitada. Això, segons van afirmar, afecta les capacitats cognitives i volitives de l'acusada, a part de provocar que tingui una maduresa d'uns 12 anys.

Al final del judici, que ahir va quedar vist per a sentència, l'acusació particular va elevar fins als 14 anys de presó la seva petició per a l'autor material de l'agressió, mentre que per a la processada va rebaixar-la als 7 anys i mig de reclusió (com a còmplice d'un assassinat en grau de temptativa).