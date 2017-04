Riells i Viabrea participarà avui en un simulacre d´accident químic

Riells i Viabrea serà l'únic municipi gironí on Protecció Civil de la Generalitat provarà avui el funcionament de les sirenes que alerten d'accident químic a la població. Està previst que al llarg del matí, entre les deu i la una del migdia, s'activin seqüencialment 82 sirenes d'avís de risc químic ubicades en 36 municipis catalans.

Aquesta prova, que es realitza dos cops l'any, serveix per comprovar el funcionament de les sirenes –si sonen bé i la zona en què es pot escoltar bé el so– i també per familiaritzar la ciutadania amb el so d'avís de risc químic i els consells a seguir en cas d'accident real.

L'alarma consta de tres senyals ondulants d'un minut de durada separats per silencis de cinc segons. A més, 7.000 persones, entre alumnes i personal docent de les zones on hi ha sirenes de risc químic, faran un simulacre de confinament.