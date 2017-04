La Generalitat descarta fer el port a Tossa perquè és un projecte «que no té demanda»

Nou revés en pocs dies a les aspiracions de Tossa de Mar de tenir un nou port esportiu a la zona d'Es Codolar. L'últim a pronunciar-se contra el projecte va ser el vicepresident de Ports de la Generalitat, Pere Padrosa, qui ahir va manifestar que aquesta infraestructura no estarà inclosa en el Pla de Ports 2016-2030 perquè creu que no és un projecte «viable». Padrosa va explicar que tot nou port ha de venir precedit d'una demanda i també ha de tenir a punt les infraestructures urbanístiques necessàries al seu entorn. En el cas de Tossa, va remarcar que no es dona ni un factor ni l'altre. El vicepresident de Ports va subratllar que el projecte d'Es Codolar «és forçat» i que no hi ha una «demanda suficient» al darrere. El projecte preveu fer 424 amarradors i el consistori volia sotmetre'l a una consulta popular però un jutjat ho va impedir.

Malgrat tot, l'equip de govern (TU) insisteix que vol tornar-la a tramitar. «És normal que un ajuntament aposti pel desenvolupament econòmic del seu municipi i pugui pensar que el port és una sortida però ha quedat clar que no es pot fer», va manifestar. Padrosa va recordar que dijous la Comissió d'Urbanisme ja es va pronunciar obertament en contra del projecte.

El director general d'Urbanisme, Agustí Serra, va assegurar que és «impossible» que autoritzin tot allò previst des de primera línia de mar cap a muntanya. El projecte inclou dos aparcaments que sumen més de 700 places (un de descobert i l'altre de tres plantes), el club nàutic i la zona comercial i de serveis a l'àmbit del port. I, ja a muntanya, a les zones d'Es Cars i la Vinya d'en Puig, també preveu un hotel de cinc estrelles i quatre xalets de luxe amb els seus accessos. «Tot això és inviable perquè la zona gaudeix d'una protecció especial», va recordar el director general.

A banda del pronunciament de la comissió, aquesta setmana el Parlament també va aprovar una resolució que insta el Govern a protegir el paratge d'Es Codolar i impedir que s'hi faci cap port. La resolució, presentada per JxSí, va comptar amb el suport de tots els grups.



Cap port nou al pla 2016-2030

Urbanisme, però, no té competència per pronunciar-se sobre allò previst en l'àmbit marítim. Si quedava alguna escletxa de dubte, ahir –durant una jornada de treball al Port de Palamós–, el vicepresident ho va deixar clar. «Urbanisme ja s'ha pronunciat i ha deixat clar que el projecte no compleix amb la legalitat vigent i és un port que no és viable si no té unes infraestructures prèvies fetes», va manifestar. Per tant, va assegurar que ni el projecte de Tossa ni tampoc cap altre estarà inclòs dins el Pla de Ports 2016-2030. «El litoral català ja té suficients ports, no atacarem la costa catalana amb la possibilitat de fer més ports», va subratllar. La Generalitat preveu tenir tancat el primer esborrany del Pla de Ports als voltants de l'estiu. Segons Padrosa, es podria aprovar al Parlament a la tardor.