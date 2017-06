Paris Hilton tornarà a «punxar» a Lloret de Mar el 28 de juliol

La polèmica milionària nord-americana, Paris Hilton, tornarà a mostrar el seu talent com a discjòquei a Lloret de Mar, on actuarà el pròxim 28 de juliol. Després d'arrasar l'agost passat amb una sessió que no va decebre les més de 1.900 persones que van aconseguir entrades, la discoteca Tropics ha decidit apostar de nou per l'hereva de l'Imperi Hilton com a estrella de la seva programació d'aquest estiu. Segons anuncia el local lloretenc a la seva pàgina web, les entrades ja estan disponibles a un preu de 20 euros i per a majors de 16 anys.

L'agost passat, la «celebrity» de 36 anys es va saber posar el públic lloretenc a la butxaca, centrant la seva sessió en alguns dels èxits comercials del moment i remesclant hits històrics del rock alternatiu de finals dels 90 i altres temes del hip-hop actual. A més de DJ, Paris Hilton és empresària, model, dissenyadora, cantant i actriu.

És també la neta del propietari de la cadena d'hotels Hilton, tot i que va ser desheretada pel seu avi per portar una vida d'excessos i generar polèmiques com ser arrestada per conduir sota els efectes de l'alcohol o ingressar a presó per 45 dies després d'haver violat les condicions de la seva llibertat condicional, entre altres.

Tot i que la diva va advertir l'estiu passat que podria ser l'últim com a punxadiscos, perquè estava molt centrada en la comercialització dels seus perfums, finalment la localitat selvatana ha aconseguit seduir de nou la pija d'Amèrica. La programació de Tropics també inclou l'actuació del DJ Alan Walker, autor d'èxits com Faded o Alone, els dies 9, 10 i 16 d'agost.