Denuncia que un pitbull va atacar i ferir de gravetat el gos del seu pare a Blanes

Una veïna de Blanes ha denunciat que un pitbull va atacar, dijous, el gos del seu pare quan sortia de casa, i el va deixar greument ferit. Segons va explicar Teresa Balmanya a Diari de Girona, els fets van succeir cap a dos quarts de deu del matí al carrer Jaume I -al centre- quan el seu pare, un home de 87 anys i amb problemes de mobilitat, va sortir a passejar el gos, com fa diàriament. «En Mon -l'animal- havia tret el cap i les potes de davant al carrer quan de cop, un pitbull se li va llançar al coll» va explicar Balmanya, assegurant que el seu pare no va patir més danys perquè es va poder subjectar al portal del domicili.

Segons l'afectada, moments abans de l'atac, la propietària del pitbull, que estava asseguda a la terrassa de la granja del costat, va treure el morrió a l'animal, que no estava lligat. «L'amo del local li va demanar diverses vegades que li poses el morrió i ella li deia que no calia» va relatar aquesta blanenca, qui va afegir que per separar l'atacant del coll del seu gos «li van haver de tirar aigua». «En Mon va quedar a terra ple de sang, i com que ho va veure molta gent van anar a buscar la veterinària que hi ha més avall, que el va recollir i se'l va emportar corrents» va relatar la denunciant, qui va precisar que gràcies a aquesta ràpida intervenció, l'animal encara és viu. Teresa Balmanya va recordar també que quan va arribar a l'habitatge, alertada pels familiars, va trobar el seu pare i la seva filla, de 12 anys, molt afectats i plens de sang. «Després de l'atac, la dona va posar el morrió al pitbull i es va encarar al meu pare amb una actitud desafiant» va criticar l'afectada amb indignació. Segons Balmanya, l'amo del bar va trucar a la policia local i va retenir la dona, que volia marxar. «Els agents li van demanar els papers del gos i no els tenia» va afegir.

De moment, aquesta veïna de Blanes ha presentat denúncia a la policia municipal i als Mossos d'Esquadra. «La policia va dir que ja havien denunciat la dona administrativament, però que no podien fer més i que si volia, jo podia posar una demanada civil» va lamentar Balmanya afegint que els Mossos portaran la denúncia als jutjats. «I mentrestant aquest gos segueix recorrent el poble com si res, amb el perill que això comporta» va criticar la denunciant.