Veïns de Can Fornaca de Riudarenes continuen sense tenir aigua

Veïns de la urbanització de Can Fornaca (Riudarenes) segueixen sense tenir aigua, i alguns fa tres dies seguits que estan sense subministrament. Segons han explicat, el problema va començar fa 15 dies, quan hi va haver una avaria en el dipòsit que el va deixar buit. A partir d´aquí, els veïns van rebre una notificació de l´Ajuntament que patirien talls durant la nit fins que es reparés. No obstant això, el problema no s´ha resolt i continuen patint restriccions.

La veïna Sílvia Sillero afirma que durant aquests dies la situació ha estat molt complicada, ja que es tracta d´una urbanització situada a la muntanya: «Si els petards haguessin provocat un incendi no l´hauríem pogut ni apagar», indica. Mentrestant, indica, que ni l´Ajuntament ni l´empresa subministradora, Prodaisa, els han proposat alternatives. És per això que els veïns han hagut de trobar les seves pròpies solucions, ja sigui dutxant-se a la piscina o agafant aigua potable d´una font.

Aquest, però, no ha estat el primer cop que han viscut problemes d´aquest tipus: durant el Sant Joan passat ja van estar tres dies sense aigua. Segons els veïns, la capacitat del pou no és suficient per a la gran demanda que hi ha.