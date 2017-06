L'Audiència de Girona condemna a 6 anys de presó el jove que va abusar d'una menor a qui va conèixer a través d'un xat

L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys de presó el jove que va abusar sexualment d'una menor a qui havia conegut a través d'un xat. Els fets van tenir lloc el març de l'any passat en un paratge de Maçanet de la Selva.

L'acusat, Jujie Xu, que aleshores tenia 19 anys, havia quedat per veure's amb la víctima –que en tenia 14- perquè fins llavors només havien parlat per Internet. La sentència considera provat que mentre els dos passejaven per una zona boscosa, Xu va intentar mantenir relacions sexuals amb la menor i va acabar obligant-la a fer-li una fel·lació.

A l'hora de condemnar-lo, el tribunal dona credibilitat al relat de la víctima i també considera clau la declaració d'una dona que passejava el gos, que va ser qui va ajudar l'adolescent.

A més de la pena de presó, l'Audiència condemna Jujie Xu a passar-se 5 anys en llibertat vigilada i a haver d'indemnitzar la menor amb 5.000 euros.