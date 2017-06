Detenen a Hostalric un home acusat de 20 furts al Montseny

Un home de 21 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Barcelona, va ingressar a la presó com a lladre multireincident perquè presumptament va robar fins a 20 vegades a domicilis de la zona del Montseny. Segons van informar els Mossos d'Esquadra en un comunicat, els agents van detenir l'home el passat 21 de juny a la sortida del peatge de l'AP-7 a Hostalric. Els veïns es van alarmar perquè el lladre accedia als domicilis de manera «molt barroera i sense miraments», utilitzant destrals o tornavisos per forçar portes o finestres, i sostreia qualsevol objecte «per mínim que fos el seu valor». El botí sostret era molt divers i «difícil» de rastrejar per la policia, amb objectes com eines, coberteries, electrodomèstics, roba, calçat, roba de la llar, aparells electrònics, joguines, menjar o begudes, entre d'altres.

L'arrestat comptava amb diversos requeriments previs i no tenia la llicència per conduir, mentre que el jutjat de guàrdia de Granollers va decretar el seu ingrés a la presó el 23 de juny sense descartar relacionar-lo amb altres fets, raó per la qual la investigació continua oberta.