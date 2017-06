Blanes aprova el POUM sense càmpings i després de mesos de discrepàncies

Sense càmpings i entre crítiques i retrets de l'oposició, finalment ahir l'equip de govern (CiU, PSC, ERC) va aprovar inicialment, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Gairebé tres mesos després de portar-se a plenari per primera vegada, de nombroses reunions, negociacions i discrepàncies, els socialistes i els convergents finalment van aconseguir el suport del seu soci de govern (ERC) i de Ciutadans i el PP per tirar endavant el POUM. Això sí, després de fer un pas enrere en la intenció d'incloure-hi la regularització de les ampliacions il·legals fetes durant anys pels càmpings Bella Terra i Blanc d'Eivissa. «Acceptem que això és la democràcia», va dir ahir la regidora d'urbanisme Pepa Celaya (PSC) qui va lamentar l'exclusió dels càmpings del pla, recordant que serà la Generalitat qui finalment doni al vistiplau al POUM per tirar-lo endavant i que es poden presentar al·legacions.

També el regidor Quim Torrecillas (CiU) va defensar la regularització d'aquestes ampliacions, mentre que l'alcalde, Miquel Lupiáñez va lamentar que amb aquest canvi, Blanes «perdrà» gairebé 50.000 visitants que «no cabran al poble».

En aquest sentit, el regidor del PP, Salvador Tordera, va ser més contundent a l'hora de criticar aquesta exclusió. «Ara torna a arribar el POUM tard, mutilat i amb mancances» va dir l'edil popular recordant que a causa d'aquesta situació, es va haver de suspendre la tramitació i concessió de llicències urbanístiques. «Tenim el poble paralitzat i perdem oportunitats que se'ns escapen» va afegir.

Per la seva part, la resta de grups a l'oposició no es van estalviar les crítiques i els retrets cap a l'equip de govern. «Crec que hi havia l'esperança que a base de pressio alguns grups canviessin la seva postura i no ha estat així. No érem partidaris de legalitzar les ampliacions, però no significa que el POUM sense aquest punt sigui magnífic» va subratllar el regidor de CUP, Jaume Pujadas. També Jordi Urgell (Batega) va retreure haver conegut per la premsa que l'ACA «tampoc aprovava les ampliacions». Cs, tot i que va votar a favor del POUM va carregar contra l'equip de govern assegurant que «van intentar mentir» per poder incloure la regularització. «El que més em preocupa, és que intenteu enganyar sistemàticament els altres grups municipals amb informes falsejats i manipular per intentar tirar endavant els vostres propòsits», va denunciar Sergio Atalaya

A part del punt de la discòrdia, Celaya va explicar que aquest pla també contempla una afectació viària en el camí d'accés a la cala Sa Forcanera en la línia «de recuperar camins de ronda»; els usos de la ciutat esportiva o que els pisos amb àtic i planta d'inferior de 180 metres quadrats es podran escripturar per separat, entre altres. «Permetre que qui té un àtic el pugui separar per vendre un dels pisos és ajudar els ciutadans? Alguns han agafat la mania de fer urbanisme a la carta» va retreure l'edil d'ICV-EUiA, Víctor Catalan.

Abans d'iniciar-se el ple, es va voler recordar, amb un minut de silenci, la blanenca de 16 anys que va morir dilluns a Esporles (Mallorca) en caure-li a sobre una columna d'un hostal.