Tramiten un total de 531 expedients d´ajuts pel lloguer

L'Oficina Comarcal d'Habitatge del Consell de la Selva ha atès un total de 1.010 consultes durant el primer semestre d'aquest any 2017. D'aquestes consultes, un total de 767 corresponen als d'ajuts per al pagament del lloguer per a aquest any i, d'aquestes consultes s'han tramitat un total de 531 expedients. El conseller d'Habitatge, Martí Nogué, va destacar l'increment d'expedients que s'han tramitat aquest any 2017 respecte de l'any passat, que es van tramitar un total de 502 expedients. Això suposa, segons Nogué, un augment de 5,46 per cent respecte a l'any anterior. Una xifra que, si bé no és molt més elevada, sí que ho ha estat pel que fa a l'atenció presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.